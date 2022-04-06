Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Світові новини Євросоюз

Боррель: Євросоюз продовжить постачання зброї в Україну

Марія Николаєнко
6 квітня, 12:39
У Європі не хочуть допустити перемоги Росії у війні

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз продовжуватиме озброювати Україну, бо не хоче її поразки у війні. Про це заявив голова дипломатичного корпусу ЄС Жозеп Боррель. засіданні Європейської ради.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше", — сказав він.

Глава європейської дипломатії додав, що ЄС готовий "давати більше зброї" Україні. При цьому він сказав, що Євросоюз має уникнути прямого конфлікту із Росією.

Реклама

Зброя для України