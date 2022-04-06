Боррель: Євросоюз продовжить постачання зброї в Україну

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Європейський Союз продовжуватиме озброювати Україну, бо не хоче її поразки у війні. Про це заявив голова дипломатичного корпусу ЄС Жозеп Боррель. засіданні Європейської ради.
"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше", — сказав він.
Глава європейської дипломатії додав, що ЄС готовий "давати більше зброї" Україні. При цьому він сказав, що Євросоюз має уникнути прямого конфлікту із Росією.
Зброя для України
- Союзники НАТО постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде необхідно. Все через те, що країна веде війну за свободу, демократію та спільні цінності. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
- Уряд Великої Британії розглядає варіант передачі Україні нової смертоносної зброї. Джерело The Times у міністерстві оборони припустило, що Великобританія може відправити артилерійські системи дальньої дії.
- США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin, про які просила Україна