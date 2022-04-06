Борель закликав Захід не аплодувати Україні, а дати нам зброю

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель упевнений, що Україні потрібна зброя / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни блоку мають надавати Україні більше зброї через війну з Росією.

Про це він повідомив під час свого чергового виступу перед парламентаріями, пише Європейська правда.

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За словами Борреля, на території української держави російська армія систематично вчиняє величезну кількість військових злочинів і звернула увагу присутніх на те, що допомога, яку отримує Україна, незрівнянна порівняно із сумами, які Росія отримує від Європи за енергопостачання.

"Ми маємо продовжувати озброювати Україну. Потрібно менше оплесків та більше допомоги… 1 мільярд євро — це те, що ми платимо путіну щодня за енергію, яку він нам постачає. З початку війни ми дали йому 35 мільярдів євро... Порівняйте це з 1 мільярдом євро, яке ми дали Україні як озброєння", – сказав голова дипломатії ЄС.

Гарантії безпеки для України

Глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала підписати новий договір щодо гарантій безпеки для нашої країни. Що відомо про запропонований договір:

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Головна вимога України щодо гарантій безпеки ідентична 5-й статті НАТО. Йдеться про те, що якщо Україна стане об'єктом будь-якої агресії чи військового нападу, вона вимагатиме за три дні проведення консультацій та надання допомоги, дипломатичної чи військової. Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна зможе зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковості та без'ядерності.

Йдеться про те, що якщо Україна стане об'єктом будь-якої агресії чи військового нападу, вона вимагатиме за три дні проведення консультацій та надання допомоги, дипломатичної чи військової. Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна зможе зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковості та без'ядерності. У нас не врегульовані питання з ОРДЛО та Кримом, тому гаранти не працюватимуть на ці території.

Маючи такі гарантії, аналогічні до ст. 5 НАТО, ми не розміщуватимемо на нашій території іноземні військові бази і не вступатимемо у військово-політичні союзи. Але важливо, що ніщо не суперечитиме праву вступу України до ЄС.

і не вступатимемо у військово-політичні союзи. Але важливо, що ніщо не суперечитиме праву вступу України до ЄС. Процедуру організують відповідно до закону про загальнонаціональний референдум. Він може працювати за умов воєнного стану. Якщо всі сторони ухвалять таку позицію, буде відведення військ, повернення людей – тоді й буде референдум.

Раніше ми повідомляли, що Ірландія може стати одним із гарантів безпеки України.

Також нагадаємо, Італія готова стати гарантом безпеки України.