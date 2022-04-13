"Братські народи". Макрон відмовився називати геноцидом дії Росії в Україні

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Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом. Про війну він висловився в інтерв'ю телеканалу France 2, повідомляє DW.

На запитання, чи піде він за прикладом президента США Джо Байдена, який використав термін "геноцид" для позначення вбивства українців російськими військовими, Макрон відповів негативно.

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"Я був би обережний з такими термінами сьогодні, тому що ці два народи – брати. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі", — сказав Макрон.

Водночас президент Франції назвав дії Росії проти України воєнними злочинами й додав, що Франція співпрацює з українською стороною для їх розслідування.

"Ми переживаємо воєнні злочини, які безпрецедентні на нашій землі – нашій європейській землі", — сказав він.

Байден заявив про геноцид

Раніше президент США Джо Байден заявив, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "чинить диктатор геноцид" в іншій країні.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи диктатор оголосить війну і чи здійснить геноцид за пів світу", – сказав Байден.

Це вперше, коли він використовує цей термін щодо дій Росії, яка вторглася в Україну та вбиває її громадян.

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