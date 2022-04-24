Британія передасть Україні гаубиці AS-90, виготовлені за стандартом НАТО

Великобританія передасть Україні зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Британська влада направить Україні 20 самохідних артилерійських установок AS-90 та 45 тис. снарядів до них.

Про це повідомляє Daily Express, посилаючись на джерела.

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Зазначимо, що на цьому тижні установки AS-90, що належать до класу самохідних гаубиць, доставлять разом із снарядами на територію Польщі. Спочатку українських військових навчать поводженню із цими установками, а потім AS-90 переправлять в Україну, уточнює видання.

AS-90 здатні вести вогонь на відстані до 24 км та випускати три снаряди менш ніж за 10 секунд.

AS-90 – подробиці

AS-90 – самохідна артилерійська установка виробництва оборонно-промислового комплексу Сполученого Королівства.

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Основним користувачем є сухопутні війська Великої Британії.

У 1963 році країни – члени НАТО, серед них і Сполучене Королівство, погодилися на використання гармат калібру 155 мм. AS-90 має відповідний цьому стандарту ствол 39 калібрів, здатна робити постріл снарядом L15 на відстань 24,7 км. Має новий механізм замикання ствола з 18 капсулами.

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