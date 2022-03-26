Британія запровадила санкції проти російського виробника дронів

У Росії будуть проблеми з дронами/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Велика Британія запровадила нові санкції проти 65 фізичних та юридичних осіб, які причетні до ворожого вторгнення Росії в Україну. Зокрема, обмеження стосуються російського виробника дронів "Кронштадт", який постачає безпілотники окупантам.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

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"Українська ППО майже напевно обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому Росія, швидше за все, була змушена натомість використати більше БПЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на них та виснаження потужностей", — йдеться в повідомленні.

Санкції Великої Британії завадять "Кронштадту" виробляти нові дрони, а російські окупанти тим часом не зможуть компенсувати втрати безпілотників.

США запровадили санкції проти Держдуми РФ

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 328 депутатів Держдуми РФ, голови правління Ощадбанку Германа Грефа, а також десятки російських оборонних підприємств через вторгнення в Україну. Про це повідомило Міністерство фінансів США у четвер, 24 березня.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) склало новий список санкцій, який надасть "глибокий і довгостроковий вплив на оборонно-промислову базу Росії та її ланцюжок поставок".

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Депутатів Держдуми звинувачують у тому, що вони підтримали визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" та військове вторгнення Росії в Україну. До 12 депутатів Держдуми, які раніше потрапили під санкції, які безпосередньо звернулися до президента Росії з проханням визнати "ДНР" і "ЛНР", додалися ще 328 російських парламентаріїв.