Британський полковник порадив НАТО розглянути варіанти усунення Путіна, включно з його вбивством

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Захід не повинен виключати можливість вбивства президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це заявив полковник Річард Кемп, який командував британськими військами в Афганістані, повідомив The Mirror.

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"Краще було б, якби його скинули"

"НАТО має розглянути всі варіанти, щоб усунути його (Путіна. – Ред.) від влади. Це включає його вбивство, хоча це навряд чи буде життєздатним або бажаним", – зазначив Кемп.

За його словами, Володимиру Путіну мають як мінімум висунути звинувачення у воєнних злочинах:

"Найкраще було б, якби Путіна скинули, заарештували і судили або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді. Але ці варіанти навряд чи будь-коли відбудуться".

/ Фото: Getty Images

Також Річард Кемп сказав, що, хоча вбивство Путіна може бути "неприйнятним для багатьох людей", воно може бути єдиним способом "покласти край війні та запобігти майбутнім конфліктам":

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"Якби справа дійшла до вбивства, це могло б бути неприємним для багатьох, але його життя не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей, яких він уже вбив в Україні та інших місцях і може вбити в майбутньому".

Крім цього, він заявив, що уряд Великої Британії спланував убивство Адольфа Гітлера під час Другої світової війни:

"Якби він був усунений, а не умиротворений наприкінці 1930-х років, ми б не постраждали від конфлікту, внаслідок якого загинуло 70 мільйонів людей. Усама бен Ладен, глава "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді та командувач Республіканської гвардії Ірану Касем Сулеймані – всі вони становили пряму загрозу Заходу. Всі вони були вбиті, щоб протистояти цим загрозам. Путін є постійною і смертельною загрозою, яка залишиться, поки він перебуває при владі".

За його словами, пріоритетом Великої Британії має бути допомога в усуненні Путіна:

"Якщо на путінських олігархів будуть чинити достатній тиск, це може привести до палацового перевороту".

Нагадаємо, американська розвідка повідомляла, що Володимир Путін страждає на мозковий розлад, який спричинений деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла внаслідок лікування раку стероїдами.

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