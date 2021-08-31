Брюссель готовий провести консультації з Києвом щодо "Північного потоку – 2"

Єврокоміся готова провести консультації щодо "Північного потоку - 2". Фото: колаж "Сьогодні"

Європейська комісія готова провести консультації, запитані Києвом через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік – 2", що загрожує безпеці України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна у вівторок, 31 серпня.

"Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якій висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою. Ми перебуваємо в постійному контакті з українською владою з багатьох питань, в тому числі з питань енергетики, та з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їх прохання щодо консультації", – повідомили в Єврокомісії.

Там також підкреслили, що Євросоюз "як і раніше надає великого значення енергетичній безпеці України".

"Ми як і раніше готові обговорити будь-які хвилюючі Україну питання", – запевнили в Брюсселі.

Нагадаємо, 22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ направив ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку – 2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США. В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

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Відповідно до домовленостей між Берліном і Вашингтоном, в разі функціонування нового трубопроводу "Північний потік – 2" ФРН зобов'язується вживати заходів, якщо РФ використовуватиме поставки енергоносіїв для чинення тиску на інші країни.

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що США і Німеччина досягли домовленостей щодо газопроводу "Північний потік – 2" і оприлюднять деталі угоди найближчим часом.

Ми також писали, що радник Державного департаменту Сполучених Штатів Дерек Шолль заявив, що інформація, нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики "Північного потоку – 2", не відповідає дійсності.

За даними видання Bloomberg, угода Берліна і Вашингтона передбачає, що Німеччина вживе заходів проти Росії в разі використання "Північного потоку – 2" як зброї проти України.