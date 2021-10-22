"Буде жорстка реакція": в МВС пригрозили Савченко за підроблений сертифікат

Монастирський прокоментував злочин Савченко. Колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що екснардепа Надію Савченко спіймали на використанні підробленого COVID-сертифікату і обіцяє "розібратися" з нею згідно із законом. Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Один з депутатів поставив запитання главі МВС, як правоохоронці вирішують проблему підроблених ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів.

Реклама

"На сьогоднішній день понад тисячу мобільних груп працюють по всій Україні для моніторингу і виявлення підроблених сертифікатів, в тому числі їх перевірки. Сьогодні розпочато понад 800 кримінальних проваджень за підробленими сертифікатами вакцинації. Хочу підкреслити, що відповідальність несе не тільки особа, яка підробила сертифікат – лікар або представник туристичного агентства, який був посередником, – але і безпосередньо громадянин, який замовив і скористався таким сертифікатом", – сказав Монастирський.

Міністр також підтвердив, що на підробці попалася і Савченко.

"Можу сказати, що деякі з колишніх ваших колег (народних депутатів – Ред.) також, на жаль, користуються (підробленими) сертифікатами. Сьогодні як раз була виявлена ситуація з підробленим сертифікатом екснародного депутата Надії Савченко. Такі випадки правоохоронними органами будуть фіксуватися і буде жорстка реакція в рамках, процесуально визначених законом", – підкреслив він.

Яке покарання "світить" Савченко?

Згідно зі статтею 358 ККУ, за використання підроблених довідок або сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2 років.

За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф в 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.

Реклама

У вересні Кабмін подав у Раду законопроєкт про посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію. Чиновники запропонували таке покарання:

штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років для тих, хто свідомо використовує підроблені документи;

штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки для медичних працівників, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;

штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років за підробку таких документів з метою поширення.

В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів