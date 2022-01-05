"Діятиму максимально жорстко": термінове звернення президента Казахстану Токаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із новим зверненням у зв'язку з масовими протестами в країні. Він оголосив, що очолить Раду Безпеки. Досі довічним головою Радбезу був Нурсултан Назарбаєв.

Про це повідомляє РІА Новини.

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"Як президент я зобов'язаний захищати безпеку та спокій наших громадян, турбуватися про цілісність Казахстану. Вжиті мною заходи націлені на благополуччя багатонаціонального Казахстану. Але ці заходи поки що недостатні", – сказав Токаєв.

У своєму зверненні президент заявив, що як голова Ради Безпеки з сьогоднішнього дня він має намір діяти максимально жорстко стосовно порушників. Крім того, він оголосив, що не залишатиме столицю Казахстану, він залишиться у місті.

Також Токаєв пообіцяв найближчим часом вийти з новим пакетом пропозицій

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Зазначимо, це вже друге звернення Токаєва за останні дві доби. 4 січня він вже випустив заяву через протести в Казахстані і закликав "виявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини та ззовні".

Протести у Казахстані