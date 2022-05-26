Бункерний дід боїться всіх? "Пораненим військовим" на відео з Путіним зі шпиталю виявився ФСОшник

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавній ролик із президентом Росії Володимиром Путіним, який відвідує у шпиталі поранених солдатів, може бути постановкою. Один із учасників відео раніше засвітився в інших роликах із російським диктатором. Про це повідомляє видання Medialeaks.

Відео викликало підозри у глядачів, оскільки військові виглядали надто здоровими для постраждалих. На них немає бинтів чи пов'язок. Ймовірно, вони були підставними особами у виконанні співробітників ФСО чи ФСБ.

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Також коментатори звернули увагу, що палати виглядають необжитими — на ліжках немає нічого, окрім подушок та простирадл. Самі поранені зустрічали президента за стійкою "смирно". Посміялися користувачі й над тим, що "солдат" могли підбирати за зростом, щоб вони не виглядали вищими за низькорослого Путіна.

"Помітили, що акторів підбирають виключно карликів, щоб вони були на такому ж рівні як Путін, або нижче?" — пишуть коментатори.

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Вигляд самого Путіна також здивував: він на вигляд сильно згорбився, ймовірно, через одягнений під медичний халат бронежилет.

Щонайменше один із "поранених російських солдатів" імовірно раніше виконував роль робітника на Челябінському компресорному заводі на відео зустрічі з Путіним.

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