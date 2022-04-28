Колишній друг Путіна розповів про проблеми зі здоров'ям президента РФ

Сергій Пугачов розповів про проблеми зі здоров'ям Володимира Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін довгі роки мав проблеми зі здоров'ям після того, як упав з коня та травмував хребет.

Про це розповів російський банкір, колишній друг Путіна Сергій Пугачов виданню "Гордон".

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"Здоров'я у нього... Ну, крім того, як я пам'ятаю, він при мені впав з коня і пошкодив хребет, особливо більше нічого не пам'ятаю такого. Ходив він після цього погано, два місяці лежав, корсет носив", – сказав екссоратник Путіна.

За словами Пугачова, після падіння спина непокоїла Путіна "довгі роки".

Бізнесмен не знає, чи має президент РФ інші проблеми зі здоров'ям.

"Нічим іншим він зі мною не ділився... Про якісь онкологічні захворювання він мені не розповідав. У лазні я з ним парився, нічого такого не бачив", – сказав Пугачов.

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Бізнесмен не уточнив, коли саме Путін отримав травму хребта. За даними російського видання "Проект", це сталося на початку 2000-х, коли президент РФ захоплювався кінним спортом. Ймовірно, через цю травму Путін пізніше почав шкутильгати, а в 2016 році переніс або операцію, або "дуже серйозну процедуру, швидше за все, в області спини", повідомило видання.

Як з'ясував "Проект", до пула лікарів, які супроводжують Путіна, іноді входить нейрохірург – фахівець із травм хребта. Також президента РФ супроводжує хірург-онколог, це породило чутки, що у Путіна рак.

Сергій Пугачов та Володимир Путін познайомилися на початку 1990-х років, а близько спілкуватися почали 1996-го. За словами бізнесмена, з Путіним із середини 1990-х та приблизно до 2010 року вони проводили дуже багато часу разом та спілкувалися практично щодня, зокрема відзначали дні народження та інші сімейні свята. У ЗМІ Пугачова називали "банкіром Кремля" та "банкіром Путіна".

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Пугачов розповів, хто може повалити Путіна

Мільярдер Сергій Пугачов вважає, що Володимира Путіна, швидше за все, скине команда експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

За його словами, команда Медведєва має свої образи за те, як їх "викинули" із влади 2012 року.