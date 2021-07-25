Замість падіння – унікальний злет. Лоукостер Ryanair примудрився зрости за час пандемії

При цьому ціни на квитки залишилися доступними – пасажири можуть літати задешево

Виконавчий директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі закликає країни пом'якшити обмеження і дозволити авіакомпаніям знову вільно літати і перевозити пасажирів.

Про це повідомляє Тhe Gardian.

Під час пандемії кожна авіакомпанія вимагає відновлення польотів, хоча більшість з них дотримуються карантинних умов і заявляють, що охорона здоров'я понад усе. Але пандемія Ryanair не пішла за траєкторією більшості з них.

Ціна акцій Ryanair практично унікальна серед європейських перевізників. Вона вище, ніж була в лютому 2020 року, до пандемії і закритих кордонів. Водночас ціна IAG (власник British Airways і Aer Lingus), easyJet і інших компаній залишилася низькою. Ціна ж Ryanair повернулася в норму.

При цьому ціни на квитки також доступні. Сім'я теоретично могла б летіти з Великої Британії на Середземне море і назад за ціною меншою, ніж вартість ПЛР-тестів.

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Останні показники пасажиропотоку, хоча і включають частку від 2019 року, підскочили до 5,3 мільйона пасажирів в червні, і Ryanair, як і раніше, обіцяє зростання.,

З метою розвитку та збільшення пасажиропотоку компанія прийняла перші поставки Boeing 737 Max, у нього краща паливна економічність.

Раніше ми повідомляли, що продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю тепер заборонений. Таке рішення прийняло американське міністерство транспорту як покарання за примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську. Обмеження поширюються і на рейси з пересадкою.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 23 липня, Верховний суд Іспанії ухвалив, що правила перевезення багажу Ryanair були несправедливими. Згідно з цими правилами, бюджетний перевізник може відправляти сумки і валізи іншим рейсом, що неодноразово викликало невдоволення пасажирів.