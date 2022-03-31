Частина військ РФ, які рухалися у бік Києва, йдуть у Білорусь – Пентагон

Міноборони США бачить, як російські війська переміщуються. Колаж "Сьогодні"

За останню добу частина російських сил, які рухалися у бік Києва, змінили напрямок, причому деякі з них прямували до Білорусі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Міністерства оборони США.

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Деталі

"Наша оцінка була б такою, як ми сказали вчора, що вони збираються переобладнати ці війська, поповнити їх запаси і, ймовірно, використовуватимуть їх десь в Україні, але я не вірю, що на цьому етапі переобладнання відбувається з будь-якою конкретизацією", – сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

За її словами, якщо Росія серйозно ставиться до своєї заяви про деескалацію, вона повинна направити ці сили "в свій домашній гарнізон", і що російські сили все ще атакують Київ "шляхом бомбардування, артилерійським вогнем, а також авіаударів".

Ситуація у регіонах

Генштаб підтвердив інформацію, що раніше надійшла, що з території Київської та Чернігівської областей відбувається часткове відведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації.

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"Ворог зазнає суттєвих труднощів із введенням у бойовий склад техніки, що знімається з довгострокового зберігання. Так, за наявною інформацією, у 163-му танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів для подальшого її відновлення ", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Роль Білорусі

" Самопроголошене керівництво Республіки Білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил Російської Федерації, аеродромну та транспортну мережі, а також місця розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет. У той же час, відповідно до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдання ударів по третій країні", – йдеться у зведенні.

Також Білорусь надає російським окупантам можливість користуватись мережею лікувальних закладів на своїй території. В останню добу до населеного пункту Наровля Гомельської області з території України було доставлено велику кількість поранених російських військовослужбовців.

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