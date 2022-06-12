Згиньте з лиця землі. Що побажали РФ в її головне держсвято

Володимир Путін у сказі. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс побажав Росії у день національного свята поразки у війні.

"Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави", – написав міністр у Twitter.

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Деякі користувачі також залишили свої привітання.

"Бажаю, щоб вашу ї*учу країну до наступного року стерло нах*й з лиця землі. Вбивці, кати, ґвалтівники, злодії", – написано користувачем під ніком Ліра.

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"Щасливий день росії, у**бки. Бажаю вам поразки та платити репарації до кінця ваших днів", – написав користувач Бард вітрів південних.

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