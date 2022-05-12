Цинічно бреше навіть церква: патріарх Кирило заявив, що РФ ні з ким не воює

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії далі стверджують, що нібито ні з ким не воюють, а Україна обстрілює себе сама. Попри величезну кількість військових, які вторглися в Україну і продовжують її руйнувати та вбивати мирних жителів, російське керівництво заявляє, що їхня країна не нападала. Не відстає й голова РПЦ патріарх Кирило.

У проповіді під час літургії в Архангельському соборі московського Кремля 3 травня, в день поминання померлих, він цинічно заявив, що Росія лише захищається. Від кого не уточнив.

Реклама

"Ми ні з ким не хочемо воювати. Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивно, коли велика і могутня країна ніколи і ні на кого не нападала. Вона тільки захищала свої рубежі. Дай Боже, щоб і до кінця віку країна наша була такою: сильною, могутньою і одночасно коханою богом", — заявив він.

Раніше ми писали: