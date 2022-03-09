Дефолт неминучий – світове рейтингове агентство спрогнозувало долю економіки РФ

На тлі прийнятого Вашингтоном рішення про заборону імпорту російської нафти та газу відоме американське рейтингове агентство "Fitch" привласнило Росії рейтинг "дефолт неминучий". При цьому перегляд кредитного рейтингу Москви стався раніше запланованого терміну – це мало статися не раніше середини травня.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Рейтинг "C" відображає думку Fitch про неминучість суверенного дефолту. Ця рейтингова дія пішла за нашим зниженням довгострокового РДЕ в іноземній валюті до "B"/рейтинг "Негативний" 2 березня, і події, що відбулися з тих пір, на нашу думку, ще більше підірвали готовність Росії обслуговувати державний борг", – йдеться у висновках рейтингової агенції.

Зазначається так, що подальше посилення санкцій та пропозиції, які можуть обмежити торгівлю енергоносіями, збільшують ймовірність політичної реакції Росії, яка включає принаймні вибіркову невиплату своїх зобов'язань за суверенним боргом.

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