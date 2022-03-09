Дефолт неминучий – світове рейтингове агентство спрогнозувало долю економіки РФ

На тлі прийнятого Вашингтоном рішення про заборону імпорту російської нафти та газу відоме американське рейтингове агентство "Fitch" привласнило Росії рейтинг "дефолт неминучий". При цьому перегляд кредитного рейтингу Москви стався раніше запланованого терміну – це мало статися не раніше середини травня.
Про це повідомляє Bloomberg.
Економіка слідом за кораблем
"Рейтинг "C" відображає думку Fitch про неминучість суверенного дефолту. Ця рейтингова дія пішла за нашим зниженням довгострокового РДЕ в іноземній валюті до "B"/рейтинг "Негативний" 2 березня, і події, що відбулися з тих пір, на нашу думку, ще більше підірвали готовність Росії обслуговувати державний борг", – йдеться у висновках рейтингової агенції.
Зазначається так, що подальше посилення санкцій та пропозиції, які можуть обмежити торгівлю енергоносіями, збільшують ймовірність політичної реакції Росії, яка включає принаймні вибіркову невиплату своїх зобов'язань за суверенним боргом.
Санкційний зашморг
- Буквально кількома годинами раніше Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитні рейтинги найбільших російських компаній з C і CCC-з негативним прогнозом. До списку потрапили понад 50 компаній, деякі з них займають ведуче місце в економіці країни-агресора починаючи з Публічного акціонерного товариства "Газпрому".
- Американський фінансовий конгломерат Morgan Stanley & Co прорахував, що світовій економіці потрібно вже готуватися до дефолту Росії, чекати якого залишилося недовго.
- Рубль демонструє чудеса падіння – за даними Investing, курс рубля о 12:48 за київським часом становив 137 руб. за долар.
- А тим часом президент США Джозеф Байден попросив Конгрес виділити Україні 12 млрд доларів для підтримки нашої країни.