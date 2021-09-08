Справа МН17: Венедіктова відвідає судове засідання в Гаазі

Генпрокурорка Ірина Венедіктова з візитом в Гаазі. Колаж "Сьогодні"

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у четвер відвідає судове засідання в Гаазі – цього тижня в комплексі юстиції "Схіпхол" розпочався черговий блок слухань у справі МН17, слово мають родичі загиблих.

"Для мене це надзвичайна відповідальність, адже результатів розслідування у справі збиття літака в небі над Донбасом очікує весь світ. Завдяки зусиллям спільної слідчої групи вже вдалося встановити 4 особи, які обвинувачуються у вчиненні цього злочину. Установлення решти причетних до цієї трагічної події триває, і учасники JIT працюють задля притягнення до відповідальності всіх винних. Ми дуже цінуємо нашу співпрацю в ім’я справедливості", – наголосила Венедіктова, яка на початку вересня очолила українську частину слідчої групи.

Цими днями Венедіктова проводить зустрічі із представниками державної прокуратури Королівства Нідерланди: генеральним прокурором Тео Хофстее та заступником генерального прокурора і керівником спільної слідчої групи у справі за фактом збиття Боїнгу рейсу МН17 Дігною ван Бутцелар.

Венедіктова зазначає, що всі злочини, скоєні на Донбасі, мають для України велике значення і покарання винних має відбутися, хоча слідчі дії нині ускладнені через неможливість потрапити на місце злочину.

"З нетерпінням очікуємо рішення Міжнародного кримінального суду про початок повноцінного розслідування воєнних злочинів на Донбасі та в Криму. Крім цього, для нас велику роль відіграють також рішення національних судів інших держав щодо найманців, які воювали на сході України, та кваліфікація їхніх дій як терористичних. Тільки цими днями в Чехії були ухвалені важливі вироки щодо позбавлення волі її громадян за участь в бойових діях", – зазначила Ірина Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що наразі при Офісі генпрокурора формується Міжнародна рада експертів з питань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту.

Нагадаємо, міжнародна слідча група з представників Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України кілька років збирала докази, а влітку 2019 року прокуратура Нідерландів оголосила про підозру чотирьом особам. Їм загрожує від 30 років ув'язнення до довічного.