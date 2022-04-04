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Справа у Криму. Британська розвідка назвала Маріуполь "майже напевно" ключовою метою РФ

Наталія Магдик
4 квітня, 09:49
Понад три тижні російська армія намагається захопити місто, але ЗСУ дають їм відсіч

Розвідка Британії пояснила, чому для РФ такий важливий Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові не залишають спроб підпорядкувати собі Маріуполь, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

"У Маріуполі продовжуються запеклі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто", – йдеться у повідомленні.

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Незважаючи на зусилля ворога та регулярні інтенсивні обстріли, українські військові чинили стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах.

Ситуація у Маріуполі

  • Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно, а ситуація у місті критична. Жителі залишилися без води, їжі, світла та газу, і доставити продукти туди неможливо – всі "зелені коридори" блокує РФ.
  • Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.