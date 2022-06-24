Депутат Держдуми розповів, з якого міста Росія розпочне третю світову війну

Військовий злочинець Андрій Гурулєв готовий бомбити все / Колаж "Сьогодні"
У Росії спостерігається істерика щодо українського питання. Там пропонують бомбити всіх, хто допомагає Україні впоратися "зі спецоперацією" Володимира Путіна з денацифікації та демілітаризації нашої країни. Нині порцію своїх погроз отримала столиця Великої Британії.
Погрози активно ретранслюють пропагандистські ЗМІ Росії.
Що відомо
Близький соратник міжнародного злочинця Володимира Путіна, депутат Держдуми (невизнана в Україні) генерал Андрій Гурулєв попередив, що Лондон стане першим містом, яке бомбитимуть у разі чергової світової війни.
"Ми знищимо всю групу супутників космічних супротивників під час першої повітряної операції. Ніхто не хвилюватиметься, американці вони чи британці, ми б розглядали їх усіх як НАТО. По-друге, ми послабимо всю їхню систему протиракетної оборони, скрізь та на 100%. По-третє, ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим постраждалим буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза світові походить від англосаксів", – розповів про свої мрії Гурулєв.
До речі, Андрію Гурулєву не вперше нападати на мирні міста. Він брав участь у війні на сході України. З осені 2014 року і до весни 2015 року він брав безпосередню участь у формуванні та організації бойових дій російських окупаційних сил на сході України. За це отримав від Путіна підвищення у званні, медальку, а тепер і місце у російському парламенті. Від України – підозру у скоєнні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку.
Загрози
- На день раніше ще один російський військовий погрожував посольству США в Києві. Він пропонував знищити "Головний центр прийняття рішень – посольство США".
- Ще одна "зірка російського парламентаризму" – Євген Федоров – запропонував відкликати визнання незалежності трьох країн: України, Естонії та Латвії.
- 15 квітня депутат Держдуми РФ, голова фракції "Справедлива Росія – За правду!" Сергій Миронов відкрито закликав до бомбардувань Києва та ліквідації президента України Володимира Зеленського.