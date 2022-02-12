Дипломати РФ евакуюються із України – ЗМІ

Співробітники російської дипмісії залишають Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські дипломати та співробітники консульств, почали виїжджати з України.

Про це повідомляє РІА Новини, посилаючись на власне джерело.

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У МЗС РФ поки що офіційно не підтвердили цю інформацію.

За даними джерела, в Україні нібито виникли складнощі із записом на прийом до посольства Росії.

"За заявами українських громадян, російські дипломати та співробітники консульств в Україні почали виїжджати до Росії. Про це, зокрема, говорять труднощі під час запису на прийом до консульств і посольства", – розповів він.

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Незважаючи на це, посольства продовжують свою роботу.

Ситуація із дипломатами