Директора Національного музею Естонії обрали президентом країни

Алар Каріс в другому турі голосування обраний президентом Естонії. Фото: Global Look Press/imago images.de/Sander Ilvest

Парламент Естонії на позачерговій сесії у вівторок, 31 серпня, на закритому голосуванням обрав президентом республіки директора Національного музею Естонії Алара Каріс (Alar Karis).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби парламенту країни.

За його кандидатуру проголосували 72 депутатів з 101, незаповненими виявилися вісім бюлетенів. У голосуванні взяли участь 80 депутатів.

Вперше за 30 років президент Естонії був обраний на безальтернативній основі.

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Що відомо

Каріс обраний в ході другого туру голосування. В ході першого туру в понеділок за нього проголосували 63 депутати з 101. Для обрання йому необхідно було набрати не менше 68 голосів.

Кандидатуру Карісу висунули обидві правлячі партії: Центру та Реформ, у яких на двох 59 депутатів в парламенті. У вівторок більшість від опозиційної Соціал-демократичної партії (11 голосів) перед другим туром голосування заявили, що підтримають кандидата.

Каріс народився 26 березня 1958 року. Він є молекулярним генетиком і біологом розвитку, а також колишнім ректором Естонського університету природничих наук (2003-2007) і Тартуського університету (2007-2012). З 2013 року він працював держконтролером, у 2017 році очолив Естонський національний музей.

Його дружина Сірье Каріс є директором Тартуського міського музею. У них двоє дорослих синів і доросла дочка.

У передвиборчому інтерв'ю порталу телерадіомовлення ERR Каріс заявив, що зовнішньополітичне становище Естонії, на його думку, "дуже добре".

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