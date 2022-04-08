Дмитро Гордон: Захід має нахилити фашистську Росію!

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Росія не планує зупинятися в Україні, тому її має спільно зупинити Захід. Про це розповів відомий український журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Delfi.

"Україна сьогодні ціною величезної кількості життів, зруйнованих міст, ціною страждань стримує цього середньовічного звіра, який, якщо проковтне Україну, повірте мені, Польща, країни Балтії, Молдова — насамперед... Усвідомлюючи це, народи країн Балтії, Польщі, цивілізованих країн Заходу мають об'єднатися і сказати Путіну: "Ні, фашизм не пройде", — заявив він.

За словами Гордона, для цього залишилося зробити дві речі: дати Україні зброю, яку вона просить, і встановити ембарго на продаж російської нафти.

"Не брати в них нічого, нехай здихають у злиднях і благають про пощаду. Нехай кажуть: ми все усвідомили. Так зробив великий президент Рейган у 1985 році, коли була стратегічна оборонна ініціатива знаменита СОІ, "Зоряні війни". СРСР спробував потягатися з ними , і Рейган обвалив їм ціни на газ, на нафту до рекордних показників, і СРСР сказав: треба запроваджувати гласність, демократію, і взагалі настав час робити перебудову в Радянському Союзі, дуже все назріло. Я це все знаю з першоджерел — від Шеварнадзе та Горбачова. Захід нахилив Радянський Союз, і Радянський Союз став податливим. Захід має нахилити фашистську Росію, щоб вона приповзла і сказала: "Ми все усвідомили, ми виходимо з України, залишаємо все, тільки не вводіть проти нас санкції", — розповів журналіст.

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