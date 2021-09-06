"Досягла масштабів лиха" – Лавров звинуватив Україну в "війні проти російської мови"

Лавров: в Україні оголошено війну не тільки проти російської мови, але і російськомовної освіти. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна веде війну проти російської мови і вона вже досягла масштабів лиха. Про це заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров під час зустрічі з педагогічним співтовариством Санкт-Петербурга, повідомляє РБК-Україна у понеділок, 6 вересня.

Лавров підкреслив, що в Україні оголошено війну не тільки проти російської мови, але і російськомовної освіти.

"Пряме грубе порушення Конституції України, в якій прямо записані гарантії російської мови, російськомовного та інших національних меншин. З цим боротися ... ми, звичайно, не будемо застосовувати силові методи, але закликати до відповідальності необхідно, і ми це робимо", – сказав Лавров.

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Він також додав, що російська сторона постійно інформує про факти дискримінації російської мови в Україні, в тому числі, Офіс верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки.

Виняток для країн ЄС

"Дискримінація української мови в Україні досягла вже масштабів лиха. Тому що коли кілька років тому були прийняті закони про освіту, про державну мову, було записано, що з вересня 2020 року можна викладати на мовах меншин тільки в початковій школі", – зазначив Лавров і поскаржився, що під тиском Україна зробила виняток лише для мов країн Євросоюзу.