Два експрем'єри Великої Британії закликали створити трибунал для розслідування злочинів Путіна

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Експрем'єр-міністри Великої Британії Гордон Браун та Джон Мейджор хочуть, щоб було створено новий Міжнародний трибунал для розслідування дій президента Росії Володимира Путіна в Україні

Про це повідомляє BBC.

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Розслідування проти Путіна

Як зазначається, колишні прем'єр-міністри входять до числа 140 учених, юристів і політиків, які підписали петицію, що закликає до створення правової системи на зразок Нюрнберзького процесу над нацистськими військовими злочинцями після Другої світової війни.

/ Фото: Getty Images

Водночас Міжнародний кримінальний суд уже проводить розслідування проти Володимира Путіна за підозрою у військових злочинах в Україні. Однак суд, як стверджується, не може розслідувати злочин агресії без спрямування Ради Безпеки ООН, на який Росія може накласти вето.

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"Після падіння Берлінського муру ми припускали, що демократія і верховенство закону переможуть, але пан Путін замінює це застосуванням сили. Якщо повідомлення не буде відправлено зараз, ми зіткнемося з агресією в інших країнах, яка також може залишитися безкарною", – заявив Гордон Браун.

На запитання, чи вважає він російського президента військовим злочинцем, він відповів:

"Це те, що сказав президент Байден, і це моя думка".

Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виконуватиме вимоги Міжнародного кримінального суду ООН зупинити війну в Україні.

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