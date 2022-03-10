Два тижні війни РФ проти України розкрили тріщини у путінському плані – CNN

Плани Путіна зазнають краху. Колаж Сьогодні

За два тижні після того, як президент Росії Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну, російські "точкові удари" стали набагато менш точними, а її сухопутні війська докладають усіх зусиль для захоплення території.

Таку думку висловив Тім Лістер з CNN.

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"Напередодні наступу деякі офіційні особи США передбачали падіння Києва протягом 48-72 годин після початку бойових дій. Але синьо-жовтий прапор України досі висить на його будинках", – пише журналіст.

Лістер зазначає, що якби, як стверджував Путін, Україна не була справжньою країною, вона вже точно розвалилася б. Але навіть із 150 000 російських військовослужбовців у межах своїх кордонів, за оцінками США, вони контролюють максимум близько 10% території України.

"На землі: навколо Києва з'явилися серйозні укріплення і незліченна кількість блокпостів. Українські сили — на подив багатьох спостерігачів — виявилися спритними та ефективними проти російської бронетехніки, яка важко просувалася вперед", – зазначає журналіст.

Лістер зауважив, що невеликі мобільні підрозділи, які добре знають місцевість, знищували російські конвої. Протитанкова зброя, придбана в основному в США і Великій Британії, залишила громади, що димляться, на дорогах по всій країні. А бойові безпілотники турецького виробництва було розгорнуто для точної поразки.

У тих небагатьох районах, які окуповані російськими військами, навіть у тих, де переважає російськомовне населення, натовпи сотень людей обсипають лайкою розгублених російських солдатів. Вони збудували гори шин для захисту своїх міст та зафарбували вуличні знаки.

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"Не те щоб українці здобули гору: вони не можуть перемогти значно переважаючі російські сили, але наявні на сьогодні дані свідчать про те, що, укріплені зброєю та іншою допомогою, що надходить через кордон з Польщі, вони все ж таки можуть заперечувати перемогу Путіна", – підсумував Лістер.