Джонсон перервав брифінг через Зеленського – відео

Після витівки Путіна світові лідери почали дзвонити Зеленському / Колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко перервав свій брифінг із журналістами після того, як йому повідомили, що президент Росії Володимир Путін визнав незалежність сепаратистських утворень "ЛДНР".
"Повинен поговорити з президентом України Зеленським та висловити йому підтримку Великобританії", – з такими словами Борис Джонсон раптово залишив пресконференцію.
Реакція
- Британське видання The Guardian повідомило, що Великобританія 22 лютого оголосить про запровадження нового пакету санкцій щодо Росії через визнання "ЛДНР".
- Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження через рішення Путіна визнати "ЛДНР".
- Через пару хвилин після рішення ВВП президент України Володимир Зеленський зателефонував до президента США Джозефа Байдена.
- Естонія закликала Європейський Союз запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі визнання, оскільки це є порушенням міжнародного права та суверенітету України.
- Ще до визнання верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що обумовлений раніше саміт Росії, США і Франції по Україні не відбудеться у разі визнання Кремлем так званих ЛДНР.