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Джонсон перервав брифінг через Зеленського – відео

Ірина Ковальчук
21 лютого, 23:03
Такою була реакція прем'єра Великобританії на визнання Путіним "ЛДНР"

Після витівки Путіна світові лідери почали дзвонити Зеленському / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко перервав свій брифінг із журналістами після того, як йому повідомили, що президент Росії Володимир Путін визнав незалежність сепаратистських утворень "ЛДНР".

"Повинен поговорити з президентом України Зеленським та висловити йому підтримку Великобританії", – з такими словами Борис Джонсон раптово залишив пресконференцію.

Реакція

  • Британське видання The Guardian повідомило, що Великобританія 22 лютого оголосить про запровадження нового пакету санкцій щодо Росії через визнання "ЛДНР".
  • Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження через рішення Путіна визнати "ЛДНР".
  • Через пару хвилин після рішення ВВП президент України Володимир Зеленський зателефонував до президента США Джозефа Байдена.
  • Естонія закликала Європейський Союз запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі визнання, оскільки це є порушенням міжнародного права та суверенітету України.
  • Ще до визнання верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що обумовлений раніше саміт Росії, США і Франції по Україні не відбудеться у разі визнання Кремлем так званих ЛДНР.