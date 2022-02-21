Джонсон перервав брифінг через Зеленського – відео

Після витівки Путіна світові лідери почали дзвонити Зеленському / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко перервав свій брифінг із журналістами після того, як йому повідомили, що президент Росії Володимир Путін визнав незалежність сепаратистських утворень "ЛДНР".

"Повинен поговорити з президентом України Зеленським та висловити йому підтримку Великобританії", – з такими словами Борис Джонсон раптово залишив пресконференцію.

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