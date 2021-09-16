Джонсон перетасував уряд Великобританії. Що стало причиною

Борис Джонсон довірив пост глави зовнішньополітичного відомства жінці / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

На тлі падіння рейтингів Консервативної партії прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів перестановки в своєму уряді. Він змінив главу МЗС, але залишив на посаді міністра оборони.

Про це повідомляється на телеграм-каналі британського прем'єра .

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Від займаної посади звільнений глава МЗС Британії Домінік Рааб. Остаточно з уряду Рааб не пішов – він призначений на посаду заступника прем'єра і лорд-канцлера.

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Як повідомляє агентство Reuters, політик піддався різкій критиці за те, що під час стрімкого наступу ісламістського руху "Талібан" в Афганістані вирішив не переривати свою відпустку на Криті. В результаті відправлені в британський МЗС тисячі електронних листів з проханням про допомогу і евакуації залишилися без відповіді.

Новий глава МЗС

Пост глави МЗС зайняла Елізабет Трас, яка до цього керувала міністерством зовнішньої торгівлі.

Про Елізабет Трас відомо, що вона була міністром навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства в кабінетах Девіда Кемерона (2014-2016), міністром юстиції і є першою в історії Великобританії жінкою лорд-канцлером в першому кабінеті Терези Мей (2016-2017).

Інші перестановки