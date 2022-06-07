Джонсон розповів, як дивиться на підштовхування Зеленського до поганого миру з РФ

Велика Британія готує нові санкції проти Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський не має зазнавати тиску з боку світових держав, щоб він погодився на невигідну мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон своїй команді міністрів, пише Reuters.

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Підтримка України

Як зазначається, на засіданні кабінету міністрів міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон готує нові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Про це повідомив журналістам представник Джонсона.

Сам Джонсон, який пережив вотум довіри, сказав своїм міністрам, що Велика Британія "залишиться в авангарді" підтримки України.

"Він сказав, що вкрай важливо, щоб на президента Зеленського не чинився тиск, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, за якого необґрунтована агресія Путіна, схоже, окупилася", – сказав представник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на Банковій дуже щасливі тим фактом, що лідер Консервативної партії Великої Британії залишився главою уряду.

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