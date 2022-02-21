Джонсон побачив "добрий знак" у поведінці Путіна

Джонсон вважає, що голос України має бути центральним у будь-яких дискусіях / Фото: Колаж: Сьогодні

Переговори президента Росії Володимира Путіна з французьким лідером Емманюелем Макроном дають надію, що РФ готова до пошуку дипломатичного вирішення ситуації. Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Прем'єр-міністр зазначив, що зобов'язання президента Путіна перед президентом Макроном є добрим знаком того, що він (Путін – ред.), можливо, все ще готовий до пошуку дипломатичного рішення", – йдеться у повідомленні.

За словами Джонсона, позиція України має бути центральною у будь-яких переговорах".

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"Лідери погодилися з необхідністю повного виконання як Росією, так і Україною своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.

Борис Джонсон та Емманюель Макрон наголосили на необхідності того, щоб президент Росії відмовився від своїх нинішніх погроз та відвів війська від кордону України".

Загроза вторгнення Росії

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

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Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема і на Київ.

На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на напад на Україну. Віце-президент США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації