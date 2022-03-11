Відлуння війни в Україні? На столицю Хорватії впали уламки літака (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці Хорватії Загребі 10 березня розбився невідомий літак, на місці події було виявлено воронку та два парашути.

Інцидент стався у районі Ярун, у південно-західній частині хорватської столиці. На місці перебувають поліцейські групи, що спеціалізуються на реагуванні на такі події. У МВС Хорватії запевнили, що громадяни не мають причин для занепокоєння, повідомляє місцеве видання N1.

Реклама

/ Фото: N1

/ Фото: N1

Поліція Загреба отримала кілька повідомлень від громадян у четвер після 23:00 про те, що вони почули вибух, якому передувало падіння якогось об'єкта.

Реклама

"На місце події були направлені патрулі поліції, які виявили воронку в зеленій зоні, неподалік виявили два парашути", – повідомили у хорватській поліції.

Пошкоджено кілька припаркованих автомобілів, про постраждалих людей не повідомляють.

Над Києвом збили російський літак

Над Осокорками в Києві збили ворожий літак Су-27. Пілот катапультувався та розбився.

Реклама

Як повідомляє заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов, літак окупантів упав на житловий будинок. Про жертв та потерпілих серед цивільного населення не повідомляли.