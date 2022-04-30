Єльченко розповів, кому з тих, хто прислуговує Путіну, може загрожувати небезпека

Прислужникам президента РФ загрожувати небезпека / Колаж "Сьогодні"

Зовсім нещодавно відбулася низка дивних смертей серед високопосадовців Російської Федерації. За офіційною версією – це були самогубства, хоча неофіційно є всі підстави вважати, що у такий спосіб Кремль підчищає за собою хвости.

Про це колишній Посол України в США Володимир Єльченко розповів під час ефіру "Україна разом" з Микитою Міхальовим на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Я можу тільки уявити собі, що на певному етапі, можливо, ми дізнаємося про аналогічні випадки з деякими російськими послами. Я не думаю, що всі вони, всі 150 послів Росії у світі, думають абсолютно так як думає Путін. Вони все таки знаходяться подалі від Москви, вони живуть в іншому цивілізаційному вимірі", – каже Володимир Єльченко.

Ці посли, на думку Єльченка, на відміну від своїх колег в Москві, мають можливість отримувати інформацію з великої кількості іноземних джерел. І, будучи людьми розумними, вони безперечно здатні зробити протилежні від російської пропаганди висновки.

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"Я не хочу нікому побажати смерті, але, думаю, що ми ще дізнаємося про деякі випадки. Ну, наприклад, хтось піде у відставку, хтось відмовиться повертатися до Москви і так далі", - стверджує колишній Посол України в США.

Також Володимир Єльченко провів паралель між нещодавніми подіями зі схожими випадками у 1991 році, після ГКЧП.

"Була низка смертей, коли викидалися з вікон. Насамперед це стосувалося тих людей, які мали доступ до фінансових потоків. От зараз ми можемо очікувати чогось такого схожого чи аналогічного. Наприклад, Міністерство фінансів Російської Федерації або Рахункової палати, та навіть те ж саме ФСБ. Це все ще буде", – додав колишній Посол України в США.

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Єльченко не виключає, що щось схоже вже відбувається прямо зараз, просто ми не маємо доступу до усієї інформації. Зрештою, ми дізналися про смерті лише тих людей, які знаходилися поза межами Росії.

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