Епідемії більше немає! В Японії скасовують карантин

Японія скасовує надзвичайний стан по всій країні через COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Уряд Японії затвердив скасування з 1 жовтня режиму надзвичайного стану (НС), а також режиму посилених заходів проти коронавірусної хвороби у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє AP.

"Дія режиму НС закінчиться в четвер, і COVID-обмеження будуть поступово послаблювати, щоб відновити повсякденне життя, незважаючи на існування вірусу. Уряд готує більше тимчасових медичних установ для лікування COVID-19 і продовжить вакцинацію, щоб підготуватися до будь-якого повторного спалаху захворюваності в майбутньому", – заявив прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга.

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Скасування режиму НС по всій країні буде в Японії вперше за пів року. Уряд готується до пом'якшення обмежень за допомогою впровадження паспортів вакцинації.

Чотири області України можуть потрапити до "помаранчевої зони"

Раніше ми повідомляли, що в Україні станом на вівторок, 28 вересня, чотири регіони демонструють показники "помаранчевої зони" адаптивного карантину. Інші області країни відповідають "жовтому" рівню епідемічної небезпеки, який ввели 23 вересня.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Які області відповідають показникам "помаранчевої зони"

Згідно з даними МОЗ, до "помаранчевої зони" належать такі області України:

Донецька;

Тернопільська;

Черкаська;

Чернівецька.

Перевищення норми

У перелічених регіонах спостерігається перевищення динаміки госпіталізацій хворих на COVID-19. Нині найгірша ситуація в Черкаській області — 73,8%. Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього має становити не більше ніж 50%.

Також Чернівецька область має найгірші показники зайнятості ліжок з киснем — 67,1%. Допустима норма — до 65%.

Крім того, у названих областях перевищена норма рівня захворюваності на коронавірус. Тепер на першому місці Чернівецька область — 451, далі йдуть Тернопільська — 268, Донецька — 246 і Черкаська — 193.

Рівень захворюваності на COVID-19 має становити менше ніж 75 на 100 тисяч жителів.

Які обмеження діють нині по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю більш ніж 1 людина на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше 4 людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю залів менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.