Епідемія дивних смертей в РФ: убито ще одного топменеджера, пов'язаного з "Газпромом"

У російській газовій галузі продовжується низка загадкових смертей / Фото: Колаж: Сьогодні
У Росії знайшли мертвим ще одного топменеджера, пов'язаного з найбільшими газовими компаніями. Юрія Воронова, який очолював компанію-підрядник "Газпрому", виявили під Санкт-Петербургом з простріленою головою. Цією вже п'ята подібна смерть за пів року.
Як повідомляє Telegram-канал Baza, тіло 61-річного Воронова виявили на території його ділянки в котеджному селищі Морські Тераси біля Фінської затоки. Чоловік лежав у басейні з простріленою головою, а поряд правоохоронці знайшли травматичний пістолет. Кому він належав, поки що не зрозуміло.
Юрій Воронов – гендиректор транспортної компанії "Астра Шипінг", яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах "Газпрому". За словами дружини бізнесмена, він виїхав до Ленінградської області ще 1 липня, а перед від'їздом у нього стався конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.
Загадкові смерті в російській газовій галузі
Це вже п'ята смерть за пів року, пов'язана з російською газовою галуззю.
- 30 січня під Санкт-Петербургом в елітному селищі Ленінський (закрита територія, де мешкають топменеджери "Газпрому". – Ред.) знайшли мертвим Леоніда Шульмана – очільника транспортної служби "Газпром Інвест".
- 25 лютого у цьому ж елітному селищі виявили повішеним Олександра Тюлякова, який працював заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки.
- 18 квітня в Москві було знайдено вбитим Владислава Аваєва, віцепрезидента "Газпромбанку". У квартирі Аваєва поліція виявила тіла його дружини та доньки. Офіційна версія влади – Аваєв на ґрунті ревнощів застрелив з пістолета спочатку дружину, потім розправився з дочкою і наклав на себе руки.
- 20 квітня в Іспанії виявили труп Сергія Протосені, заступника голови ради директорів компанії "Новатек". Разом з ним була знайдена мертвою вся його родина. Протосеня нібито зарубав сокирою дружину і зарізав ножем дочку (18 років), поки вони спали, потім вийшов у сад і повісився. Поруч з його тілом знайшли знаряддя злочину – закривавлену сокиру та ніж.
Кремль прибирає свідків?
Ексдепутат Держдуми та полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков вважає, що ці загадкові смерті дуже схожі. Він упевнений, що йде спецоперація режиму Путіна з ліквідації небажаних свідків.
Про це Гудков заявив в інтерв'ю на YouТube-каналі Михайла Ходорковського.
"Якщо ми і так розуміємо, що режим усуває своїх опонентів і ворогів, то чому вони не будуть розбиратися з тими, кого вважають зрадниками, які розбіглися із системи. Багато випадків схожі на зведення порахунків", – сказав Гудков, коментуючи новини про самогубство топових управлінців.