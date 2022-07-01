Ердоган анонсував переговори із Зеленським та Путіним: що обговорять

Ердоган анонсува тристоронні переговори. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Тристоронні переговори можуть відбутися найближчого тижня.

Про це Ердоган повідомив на прес-конференції за підсумками саміту НАТО, пише News.az.

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За його словами, телефонні переговори відбудуться наприкінці цього чи наступного тижня.

"З Путіним та Зеленським обговорюватиметься випуск зерна з українських портів", – заявив Ердоган.

Також агентство "Анадолу" повідомляє, що Ердоган заявив про продовження організації зустрічі лідерів України та Росії

Україна підтверджувала підготовку до переговорів щодо вивезення зерна

Україна вітала зусилля Генерального секретаря ООН для вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів.

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За словами речника МЗС Олега Ніколенка, зараз тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами.

"Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, Туреччини та ООН поки не досягнуто. Як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки", – заявив Ніколенко 22 червня.

Нагадаємо, президент Індонезії Джоко Відодо, який побував з візитом спочатку у Києві, а потім у Москві, передав міжнародному злочинцю Володимиру Путіну послання президента України Володимира Зеленського.

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Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін все ще вірить у можливість нав'язати вигідні йому умови завершення війни.