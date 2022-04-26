Ердоган і Путін обговорили війну в Україні

Реджеп Ердоган поговорив ро телефону з Володимиром Путіним про Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган Росії провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час бесіди політиків обговорювалась тема України. Про це повідомляє Anadolu Agency.

У розмові з Путіним турецький лідер заявив, що збереження позитивного імпульсу, досягнутого на переговорах делегацій РФ та України, відповідає інтересам усіх сторін.

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"Туреччина продовжить робити все можливе для встановлення міцного миру в Україні", – зазначив Ердоган.

Президент Туреччини наголосив на значущості припинення вогню, дієвості гуманітарних коридорів та безпечної евакуації із зон бойових дій. Ердоган зазначив, що процеси, які несуть у собі загрозу шкоди інтересам усіх сторін, мають бути зупинені.

Ердоган запевнив у готовності Анкари й надалі вносити посильний внесок у забезпечення довгострокового миру між РФ та Україною та повторив свою пропозицію організувати зустріч президентів Росії та України у Стамбулі.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українська співачка Оля Полякова звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням допомогти звільнити з Маріуполя мирне населення та українських військових.

Також ми інформували, що президент Володимир Зеленський подякував Ердогану за готовність стати гарантом безпеки України.