Ердоган підхопив Омікрон після поїздки до Києва

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган після візиту в Україну захворів на коронавірус. Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter.

"Сьогодні результат нашого тесту з дружиною на COVID-19 виявився позитивним. На щастя, у нас легка форма захворювання на Омікрон, – написав президент Туреччини.

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Водночас, дружина турецького лідера також підтвердила, що вони захворіли на коронавірус.

"З Тайїпом ми якнайшвидше переможемо цю хворобу. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші молитви", – написала Еміне Ердоган

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Напередодні турецький лідер зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, головою МЗС Дмитром Кулебою.

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Як відомо, глава ВП Андрій Єрмак захворів повторно на коронавірус. Перед зустріччю з президентом Туреччини Володимир Зеленський складав тест на коронавірус – результат був негативний.

"Перед міжнародними переговорами їхні учасники як з одного, так і з іншого боку роблять тести на COVID. Відповідно, Володимир Зеленський тестувався вчора і на зустріч з Ердоганом вже йшов з негативним результатом", – сказав речник глави держави Сергій Никифоров.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Єрмак заявив, що у нього коронавірус. За кілька днів стало відомо, що він та президент Володимир Зеленський потрапили до лікарні. Лікувались вони у Феофанії. Головлікар навіть розповідав, скільки там коштує доба лікування.