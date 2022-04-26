Ердоган: Стамбул може стати місцем переговорів Зеленського та Путіна

Зліва направо – Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

За підсумками телефонної розмови президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з президентом РФ Володимиром Путіним знову прозвучала пропозиція про двосторонні переговори лідерів країн, що воюють.

Про це повідомляє турецька агенція "Анадолу".

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Що відомо

Як повідомили в Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини, Ердоган у бесіді з Путіним заявив, що збереження позитивного настрою на мир між РФ та Україною, що намітилося під час переговорів у Стамбулі, відповідає інтересам усіх сторін.

"Ердоган знову озвучив ідею проведення зустрічі президентів РФ та України як важливого етапу стамбульського переговорного процесу. Турецький лідер підкреслив значущість припинення вогню, дієвості гуманітарних коридорів та безпечної евакуації із зон бойових дій", – зазначає агентство.

Також турецький лідер виступив за якнайшвидше припинення бойових дій, які несуть у собі загрозу шкоди інтересам усіх сторін.

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