ЄС утримуватиме мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі

Табір біженців може залишитись на кордоні надовго/Колаж "Сьогодні"

Європейському Союзу стало очевидним, що біженці, які опинилися на території між Білоруссю і Польщею, змушені будуть пробути там не один тиждень. Тому Єврокомісія вирішила виділити 700 тисяч євро на утримання табору мігрантів на кордоні двох країн.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Реклама

Проблема надовго

Зазначається, що кошти буде передано через Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Їх використовують для покупки продуктів харчування, ліків та предметів першої необхідності для біженців.

Стежитиме за використанням коштів єврокомісар Янез Ленарчич. Він закликав забезпечити постійний доступ представникам міжнародних організацій з обох сторін для ефективної допомоги мігрантам. "ЄС підтримує своїх партнерів з надання гуманітарної допомоги, щоб полегшити страждання людей", – наголосив він.

Трохи раніше, як передає Reuters, міністр оборони Польщі визнав, що криза на кордоні триватиме кілька місяців, оскільки кілька тисяч мігрантів залишилися на східному кордоні ЄС.

Реклама

У Мережі вже з'явилися відеокадри, як між сутичками з поліцією облаштовують свій побут нові жителі Європи.

Частина нелегалів, які напередодні штурмували польський кордон, провели ніч у транспортно-логістичному центрі "Бреміно" неподалік Гродно (Білорусь).

Ситуація