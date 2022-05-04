ЄС готує санкції проти патріарха РПЦ Кирила – AFP

Патріарху РПЦ Кирилу загрожують санкції ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Євросоюз може запровадити санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила.

Про це повідомляє агентство AFP у Twitter із посиланням на відповідний документ Єврокомісії щодо нових санкцій проти Росії.

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"Європейська комісія пропонує запровадити санкції проти очільника Російської православної церкви патріарха Кирила в рамках останньої хвилі економічних заходів проти Росії, яка також включає поетапну заборону імпорту нафти", – повідомляє агентство.

Священики УПЦ МП запропонували судити патріарха Кирила

Священики УПЦ МП ініціювали збір підписів під зверненням до Собору Предстоятелів Стародавніх Східних Церков із позовом проти патріарха Кирила. Вони зібрали сотні підписів.

Ініціатори звернення наполягають, що Кирило "вчинив моральний злочин", а доктрина "русского мира", яку проповідує московський патріарх, "не відповідає православному вченню і має бути засуджена як єресь".

Кирило виправдовує вторгнення РФ в Україну

Глава РПЦ Кирило неодноразово виступав із виправданням війни РФ проти України.

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"Ми ні з ким не хочемо воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої рубежі", – сказав Кирило 3 травня під час богослужіння у Москві.

Голова РПЦ також раніше стверджував, що "Україна вісім років намагається знищити Донбас і провести там гей-паради".