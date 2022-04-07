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ЄС затвердив нові санкції проти РФ

Володимир Козир
7 квітня, 22:42
Нові обмеження запровадили після свідчень про звірства росіян в українській Бучі

ЄС ввів нові санкції проти Росії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Європейський Союз прийняв п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомили на сайті ЄС.

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Санкції проти РФ

Обмеження були введені у відповідь на безпрецедентний та необґрунтований військовий напад президента РФ Путіна на Україну. Новий пакет санкцій включає:

  • заборону імпорту вугілля;
  • заборону на постачання зброї до Росії;
  • заборону заходу в порти ЄС суден під російським прапором;
  • заморожування рахунків російських банків;
  • заборону експорту високотехнологічних товарів;
  • заборону на діяльність транспортних компаній із Росії та Білорусі;
  • торкнуться бізнесменів РФ, співробітників служб безпеки, військових та підприємств, пов'язаних з війною в Україні.

Олігархи під санкціями

Два найбагатших росіянина – Володимир Потанін та Леонід Міхельсон – вперше потрапили під санкції. Обмеження проти них запровадив уряд Канади.

Дотепер найбагатші олігархи Росії не перебували в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних і енергетичних компаніях в Європі та Північній Америці.

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Статки Потаніна – 27,1 млрд доларів. Це робить його найбагатшою людиною Росії. Він – президент корпорації "Норильськ нікель", на яку припадає близько 40% світового постачання паладію і 10% обробленого нікелю.

Міхельсон посідає друге місце в Росії з 24,7 млрд доларів. Мільярдер є власником і керівником концерну "Новатек" – найбільшої приватної газової компанії в Росії. Канада додала двох мільярдерів до свого списку санкцій разом із Віктором Вексельбергом, Кирилом Шамаловим, Дмитром Пумпянським і Вадимом Мошковичем.

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