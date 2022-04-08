ЄС ввів санкції проти 217 росіян та 18 компаній РФ

Проти Росії запровадили чергові санкції / Фото: Колаж: Сьогодні

Рада ЄС ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо ще 217 фізичних та 18 юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану військову агресію РФ проти України.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради.

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До 217 перелічених осіб входять високопосадові кремлівські чиновники, олігархи – Моше Кантор, Борис Ротенберг та Олег Дерипаска, інші видні бізнесмени, що працюють у ключових секторах економіки, таких як енергетика, фінанси, ЗМІ, оборонна та військова промисловість, а також співробітники кремлівської пропаганди, що систематично розповсюджують хибну інформацію про ситуацію в Україні.

До списку також включені члени сімей осіб, які вже потрапили під санкції, з огляду на те, що вони отримують вигоду від режиму або для запобігання обходу санкцій ЄС. Серед них – Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дочки президента Росії Володимира Путіна.

У списку санкцій і так звані міністри та члени "Народної ради" так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

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До 18 підсанкційних організацій входять чотири великі російські банки – Банк Відкриття, Новікомбанк, Радкомбанк і ВТБ, компанія, що працює в транспортному секторі і належить Російської Федерації, а також компанії оборонно-промислового комплексу, у тому числі концерн "Калашников".

Загалом обмежувальні заходи ЄС тепер застосовуються до 1091 фізичної особи та 80 організацій.

Олігархи під санкціями

Два найбагатші росіянина – Володимир Потанін та Леонід Міхельсон – вперше потрапили під санкції. Обмеження проти них запровадив уряд Канади.

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Досі найбагатші олігархи Росії не значилися в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних та енергетичних компаніях у Європі та Північній Америці.

Статки Потаніна – 27,1 млрд доларів. Це робить його найбагатшою людиною Росії. Він – президент корпорації "Норільський нікель", на чию частку припадає близько 40% світових поставок паладію та 10% обробленого нікелю.

Міхельсон посідає друге місце в Росії зі статками 24,7 млрд доларів. Мільярдер є власником та керівником концерну "Новатек" – найбільшої приватної газової компанії в Росії. Канада додала двох мільярдерів у свій список санкцій разом із Віктором Вексельбергом, Кирилом Шамаловим, Дмитром Пумпянським та Вадимом Мошковичем.

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