ЄС запроваджує санкції проти російських політиків та "ЛДНР" – список

Санкції від ЄС персональні / Колаж "Сьогодні"
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що під санкціями ЄС за визнання сепаратистських формувань на українському Донбасі підпали 351 депутат Держдуми та ще 27 фізосіб та юросіб. Санкції ЄС щодо Росії включають обмеження доступу до європейського фінансового ринку та сервісів. Брюссель заборонив своєму бізнесу підтримувати будь-які стосунки з "ЛДНР".
Передає агенція Reuters.
Що відомо
До чорного списку ЄС включено всіх 351 депутата Держдуми, які проголосували за визнання "ЛДНР". Туди ж включено 27 фізичних та юридичних осіб, у тому числі банки та організації, що фінансують операції Росії на Донбасі. Також ЄС ухвалив рішення обмежити доступ Росії до фінансового ринку та ринку капіталу ЄС.
"Країни ЄС одноголосно вирішили ухвалити пакет санкцій проти Росії, який завдасть їй великих збитків", – резюмував Боррель. Дії Росії не залишаться без відповіді, санкції лише частина реакції ЄС.
Проте, за словами європейського дипломата, президент Росії Володимир Путін не включений до цього списку санкцій Євросоюзу.
Своє попередження отримав Мінськ. За словами Борреля, ЄС попередив Білорусь про санкції у разі підтримки дій Росії – у разі визнання "ЛДНР".
Ситуація
- Росію, яка 21 лютого демонстративно визнала терористичні формування "ЛДНР", попереду очікують на ще потужніші санкції. Такий анонс зробив глава МЗС України Дмитро Кулеба, який перебуває на переговорах у Вашингтоні.
- Німеччина перша дала відповідь на визнання сепаратистських утворень на Донбасі – призупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2".
- Великобританія ввела санкції проти п'яти російських банків. Це банки "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промзв'язокбанк, Чорноморський банк розвитку. Санкції також запроваджено щодо трьох "осіб з дуже високим рівнем доходу". За словами Бориса Джонсона, їхні активи у Великій Британії будуть заморожені.
- У Москві вже прокоментували, що всі санкції є нелегітимними.