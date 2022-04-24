ЄС укладе торговельну угоду з Індією, щоб зменшити її зв'язки з Росією – ЗМІ

ЄС проведе переговори з Індією, щоби зменшити її торговельну залежність від РФ. Колаж "Сьогодні"

Європейський Союз планує відновити торговельні переговори з Індією, щоб спробувати дати південноазіатській країні реальну альтернативу диверсифікації за рахунок відмови від Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн планує зустрітися з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 25 квітня. ЄС є третім за величиною торговим партнером Індії і на його частку припадає 62,8 мільярда євро торгівлі товарами.

ЄС та США намагаються встановити тісніші зв'язки з Індією, яка є найбільшим у світі покупцем російської зброї. За словами Індії, цю зброю вона використовує для стримування агресії з боку сусідів – Пакистану та Китаю.

Історія закупівель Індії

Зауважимо, що Індія є третім за величиною споживачем нафти у світі, після США та Китаю держава імпортує понад 80% споживаної нафти. У 2021 році найбільші поставки в Індію припадали з Близького Сходу, значні обсяги також надходили з США і Нігерії , У Росії разом із цим держава купила лише 12 млн барелів нафти (а це становило 2% від загального обсягу імпорту).

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А в січні та лютому Індія не імпортувала нафту з Росії.

Експорт нафти з Росії різко скоротився

З 17 по 23 березня експорт нафти з РФ скоротився більш ніж на чверть проти експорту минулого тижня.

Показники експорту почали знижуватися відразу після того, як багато країн-споживачів російської нафти почали шукати інших партнерів через напад РФ на Україну.

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Як свідчать дані Bloomberg, у середньому за добу постачання до Росії трималося на рівні 495 300 тис./т. Це на 26,4% менше, ніж тижнем раніше.

Такий рівень постачання еквівалентний приблизно 3,63 мільйонам барелів на день.

Нагадаємо, що Канада планує перекрити дефіцит на світовому ринку, виник унаслідок обмеження імпорту російських енергоресурсів, збільшенням експорту та імпорту нафти та газу на 7%.

Раніше ми писали, що поки що у світі дешевшає нафта , РФ через війну в Україні продовжує втрачати світових партнерів: нафтосервісна компанія Calfrac Well Services з Канади відмовилася від інвестицій у РФ.