ЄС завершує розробку санкцій проти РФ: по кому вдарять

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейський Союз завершує розробку санкцій у разі нового вторгнення Російської Федерації до України.

Про це повідомляє польське видання PAP.

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Це буде "величезний пакет санкцій"

Здебільшого санкції спрямовані на фінансовий та енергетичний сектори економіки Росії, не залишаться поза увагою олігархи, наближені до російського лідера Володимира Путіна.

Крім того, у Брюсселі проаналізували товарний експорт до РФ та визначили групи товарів, експорт яких, у разі введення санкцій, заборонять.

Зазначається, що "пакет санкцій" готувався у тісній взаємодії зі США. Також перед ЄС постає завдання синхронізації санкцій різних країн, а не лише Євросоюзу та Штатів, а також Швейцарії, Японії, Канади та Великої Британії.

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Роботу з підготовки санкцій планують завершити вже цього тижня, щоб у разі екстреного скликання Ради Європи лідери мали готовий пакунок санкцій, за який можна буде швидко проголосувати.

Загроза вторгнення РФ до України