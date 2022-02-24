Ще одна війна? Військова техніка Китаю увійшла до Тайваню

Війська Китаю заходять в Тайвань/Фото: колаж: "Сьогодні"

Світу загрожує ще одна війна. Військова техніка Китаю увійшла в Тайвань.

Про це повідомляє FoxNews.

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Винищувачі військово повітряних сил Китаю увійшли до повітряного простору Тайваню, а кораблі військово морського флоту вторглися до територіальних вод. У Міністерстві оборони Тайваню попередили про підвищення бойової готовності після того, як ППО виявило 9 китайських винищувачів.

Росія напала на Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив у ніч на 24 лютого, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Після цього розпочалися ракетні обстріли по всій Україні.

на території Донбасу. Після цього розпочалися ракетні обстріли по всій Україні. Радник Міністра МВС Антон Геращенко розповів , де в Україні фіксують вибухи. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.

, де в Україні фіксують вибухи. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону. У місті Ніжині Чернігівської області було обстріляно командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.

У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що продовжується обстріл об'єктів військової інфраструктури.

У Києві звучали сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.

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