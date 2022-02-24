Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Світові новини Інші країни

Ще одна війна? Військова техніка Китаю увійшла до Тайваню

Володимир Козир
24 лютого, 23:57
У Тайвані помітили винищувачі та кораблі Китаю

Війська Китаю заходять в Тайвань/Фото: колаж: "Сьогодні"

Світу загрожує ще одна війна. Військова техніка Китаю увійшла в Тайвань.

Про це повідомляє FoxNews.

Реклама

Деталі

Винищувачі військово повітряних сил Китаю увійшли до повітряного простору Тайваню, а кораблі військово морського флоту вторглися до територіальних вод. У Міністерстві оборони Тайваню попередили про підвищення бойової готовності після того, як ППО виявило 9 китайських винищувачів.

Росія напала на Україну

  • Президент Росії Володимир Путін заявив у ніч на 24 лютого, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Після цього розпочалися ракетні обстріли по всій Україні.
  • Радник Міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.
  • У місті Ніжині Чернігівської області було обстріляно командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
  • У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
  • Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що продовжується обстріл об'єктів військової інфраструктури.
  • У Києві звучали сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.

Читайте також