"Цю війну не буде виграно за два дні". Про що говорив Байден у Варшаві

Байден запевнив, що США та весь світ разом з Україною / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

"Ця боротьба не буде виграна за два дні або за два місяці. Ми маємо підготуватися до тривалої боротьби... Але ми з вами, ми разом з вами", – заявив Байден.

Про це заявив президент США Джозеф Байден на підсумковому виступі після переговорів з польським колегою Анджеєм Дудою, і після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим, які пройшли у Варшаві.

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"Зараз Україна та її народ на передовій лінії бореться, щоб урятувати свою країну", – продовжив Байден.

Повалення Зеленського

"Сьогодні Росія у себе придушила демократію і вони намагаються це зробити в інших місцях. Вони фальшиво говорять про етнічну солідарність, про звільнення своїх етнічних груп. Путін сказав, що хоче денацифікувати Україну. Це брехня! Він це знає. Це цинічна брехня. Він також хоче скинути президента Зеленського. Демократично обраного президента України, який є євреєм, дідусь якого боровся з нацистською Німеччиною. А Путін вважає, що необхідно його скинути", – продовжив американський лідер.

Далі Байден зазначив, що сьогодні весь демократичний світ піддається випробуванню. А також те, що західні країни не збиралися розширювати НАТО і це була чергова брехня Путіна.

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Ще одна брехня Путіна

"Ми ніколи не намагалися подолати Росію. Ми ніколи цього не пробували, включаючи сьогоднішню кризу. НАТО і США працювали багато для того, щоб не допустити війну. Намагалися вирішити питання демократичним шляхом. Знаходили способи посилити безпеку Європи, побудувати впевненість у безпеці з усіх боків. Але Путін і Росія показували, що вони не зацікавлені в будь-яких переговорах. Росія, яка зараз порушила всі правила, намагається весь час атакувати всіх навколо, а ми не зацікавлені у війні. Це був російський вибір – вибрати війну", – резюмував Байден.

Безпрецедентні санкції

Американський президент зазначив, що єдине, чого досягла Москва, – отримала санкції, які відрізали її від світу.

"Росія виявилася відрізаною від світової економічної системи. Вони бачать, що війна забороняє їм торгувати по всьому світу. Імпорт енергоресурсів Росії заборонено. Члени різних сімей та керівників Росії також опинилися під санкціями. Понад 400 працівників перебувають зараз під санкціями. І олігархи, які заробили собі статки внаслідок різної корупції. Але вони мають розділити цей біль. Понад 400 компаній залишили Росію. І це було результатом безпрецедентних санкцій і практично карбованець перетворився на попіл", – зазначив Байден.

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