"Це ще гірше за НАТО": Лукашенко ввижаються українські війська біля Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Колаж "Сьогодні"

Біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

За його словами, Україна нарощує військові сили.

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"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни", – сказав він.

Лукашенко зазначив, що у такий спосіб Україна нібито боротиметься із потоком мігрантів.

"Громадяни України тікають зі своєї країни, а вони "захищатимуться від мігрантів з Білорусі?" – запитав білоруський лідер.

Він зазначив, що біля білоруських кордонів проводиться спецоперація "Полісся". Для цього у прикордонні виведено до 10 тис. військовослужбовців.

Спікер СБУ Артем Дехтяренко у коментарі "Сьогодні" розповів, чому збільшено присутність військових. За його словами, СБУ, Міноборони, ЗСУ та інші органи державної влади вживають низку необхідних заходів, щоб не допустити дестабілізації ситуації в країні.

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"Заяви прокремлівських політиків і представників держав-сателітів Росії про нібито нарощування нашою країною біля кордонів "націоналістів-радикалів", які нібито є "гірше, ніж натовські військовослужбовці", не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією", – прокоментував він заяву Лукашенка.

Також він закликав українські та міжнародні ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію.

Україна зміцнює тил

15 січня сили територіальної оборони у всіх прикордонних областях України мали отримати зброю. До лютого зброю роздадуть не лише на кордонах, але й в усіх областях України.

Наприкінці листопада Україна розпочала спецоперацію на кордоні з Білоруссю з охорони ділянок від проникнення нелегальних мігрантів. Таке рішення було ухвалено на тлі кризи з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі.

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Лукашенко не згоден

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Захід у розв'язуванні війни руками поляків, жителів країн Балтії та українців, а також висловив нерозуміння, чому ЄС не вивозить власним коштом нелегалів додому.

Крім того, Польща, яка опинилася під ударом мігрантів із Білорусі, дозволила розмістити на своїй території військові підрозділи Великої Британії та Естонії.