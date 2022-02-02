Це не повинно повторитися: Джонсон попередив Путіна через Україну (відео)

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Twitter опублікував відеозвернення, в якому висловив підтримку Україні з боку своєї країни у боротьбі з російською агресією.

"Я в Києві – це столиця України, і тут зараз дуже складна ситуація, як ви знаєте. Кордонам України загрожують близько 125 тисяч російських військових, і існує цілком реальна перспектива швидкого та раптового нападу, вторгнення на ще більшу українську територію, ніж це сталося 2014 року", – сказав прем'єр.

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Також він обґрунтував, навіщо Британія виділила Україні 88 млн. фунтів стерлінгів.

"Дуже важливо для світу і України, і насамперед для Росії, щоб цього не сталося, і щоб президент Путін не припустився катастрофічної помилки. Ось чому ми даємо ще 88 млн фунтів стерлінгів на економічну підтримку України додатково до постачання летальних озброєнь — оборонних летальних озброєнь І, звичайно, ми працюємо разом з нашими друзями та партнерами, щоб забезпечити дуже, дуже потужний пакет економічних санкцій, які будуть введені відразу, як тільки черевик першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України", – заявив він.

У ролику також показані кадри його візиту до Києва та переговорів Джонсона із президентом України Володимиром Зеленським.

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Візит Джонсона до Києва

Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва, щоб зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським

Борис Джонсон обговорив із Володимиром Зеленським військову агресію Росії проти України. Крім того, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

За результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великою Британією та Польщею . Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.

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Джонсон заявив, що вторгнення Росії до України стане поразкою Путіна, а також прокоментував санкції проти Росії.