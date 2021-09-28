Це втручання! – ображений Медведєв поскаржився на Твіттер через Навального

Рекомендації Твіттера відносно підписки Медведєв вважає втручанням у внутрішні справи держави / Колаж "Сьогодні"
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв (2008-2012 роки) в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT (раніше Russia Today) поскаржився на соцмережу Твіттер, яка "втручається у внутрішні справи держави".
"Коли я дивився рекомендації Твіттера, на кого мені підписатися, природно, перша людина, яку мені рекомендували, був Навальний, який відбуває кримінальне покарання. Ну, хіба це не втручання в справи іншої країни? У чистому вигляді втручання", – заявила колись перша людина Росії.
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США набридло
Далі Медведєв зазначив, що навіть владі США таке втручання набридло.
"Як мені видається, цифрові гіганти в цьому сенсі набридли всім, в тому числі США. Адже діяльність всіх цих цифрових гігантів часто підпорядковується тільки їх корпоративним правилам. Ось вони для себе їх прийняли і за цими правилами приймають свої рішення: кого-то милують, кого-то стратять. Взяли і колишнього президента США скрізь заблокували. У нього там 85 чи 90 млн підписників – але все, до побачення. Чому? "А він не подобається нам"", – сказав Медведєв.
Він вам не Дімон
- Дмитро Медведєв не випадково згадав саме Олексія Навального, оскільки заснований опозиціонером Фонд боротьби з корупцією першим зібрав факти корупції, пов'язані з екс-президентом Росії. Ці факти лягли в основу документального фільму "Він вам не Дімон".
- Досить швидко рейтинг фільму "Він вам не Дімон" вирвався до рівня "Форреста Гампа" і "Зеленої милі".
- При цьому провідні мережеві корпорації постійно видаляють акаунти, пов'язані з опозиціонером. Наприклад, корпорації Apple і Google видалили додаток "Навальний" з App Store і Google Play в перший день виборів в Росії .