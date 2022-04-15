Єврокомісія до літа вирішить, чи Україна буде в ЄС – CNN

Питання ще не вирішить / Фото: Колаж: Сьогодні

Україну оцінять за двома основними критеріями членства, після чого буде ухвалено рішення про вступ її до ЄС. Про це розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Європейська комісія розпочала роботу над аналізом, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи відповідає Україна двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка", – сказав він.

Також він зазначив, що експертна комісія має завершити свою оцінку до червня цього року і після цього має бути ухвалено рішення.

Шлях України до ЄС